Il Ministero dell’Economia ha pubblicato la relazione annuale sul contenzioso tributario e sull’attività delle Corti fiscali, redatta da un suo dipartimento. La relazione evidenzia una riforma della giustizia tributaria approvata con voto unanime. Tuttavia, il documento è stato scritto dal medesimo ente che ha promosso la riforma. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici o sui dati numerici relativi ai procedimenti in corso o alle decisioni prese.

Il Mef ha pubblicato la relazione annuale sullo stato del contenzioso tributario e sull’attività delle Corti fiscali. La firma un suo dipartimento interno e si legge come un bollettino di vittoria: tempi che calano, arretrato che si smaltisce, produttività dei giudici in crescita, fino alla conclusione secondo cui “le finalità perseguite dal legislatore” sarebbero “state raggiunte”. Un documento di pura statistica, di quelli che non arrivano in prima pagina. Conviene però leggerlo, perché dice molto su chi misura che cosa e su una garanzia che riguarda ciascuno di noi. L’articolo 53 della Costituzione stabilisce che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giustizia tributaria, riforma promossa a pieni voti. Ma la relazione il Mef la scrive su di sé

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