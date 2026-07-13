Giornale radio del pomeriggio lunedì 13 luglio
Il Giornale Radio di LaPresse del pomeriggio di lunedì 13 luglio ha trasmesso tutte le notizie principali del giorno. La sintesi delle notizie include aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, con focus su fatti di cronaca, politica e economia. Il notiziario fornisce un quadro completo degli avvenimenti recenti senza commenti o analisi. LaPresse presenta le informazioni in modo diretto e obiettivo, offrendo agli ascoltatori un riepilogo delle notizie più rilevanti.
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Temi più discussi: Giornale radio del pomeriggio, domenica 5 luglio; Travolta da uno stambecco in Val di Sole, escursionista in ospedale con elicottero; Giornale radio del pomeriggio, lunedì 06 luglio; GIORNALE RADIOPIU 06 LUGLIO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA.
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Mauro Malaguti. . Buon pomeriggio e ben ritrovati, amici all’ascolto. Poco dopo le 17, puntuale con l'informazione del tardo pomeriggio, torna l'appuntamento con il nostro Giornale Radio Locale. In primo piano purtroppo c'è ancora la cronaca, con la pagina do facebook
Mia intervista (al minuto 4 e 38 secondi) per la rubrica L'Italia in diretta di Radio RAI 1 - Pomeriggio del 07/07/2026 sul caso dell'arresto di due ex 007 a Roma per vendita di segreti militari a Mosca raiplaysound.it/audio/2026/06/… @sonoclaudio @signorina3 x.com