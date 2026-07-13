Oggi il prezzo del gas naturale in regime tutelato è salito a 0,50 euro per metro cubo, con scadenza a giugno 2026. Nel frattempo, il prezzo di riferimento PSV è diminuito rispetto a ieri. Questo aggiornamento influisce sui costi energetici delle famiglie italiane, poiché il prezzo del gas rappresenta una voce significativa nella bolletta. Il costo del gas viene aggiornato quotidianamente e può variare di giorno in giorno.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Seguire l’andamento quotidiano dei prezzi è fondamentale per comprendere quanto si spenderà nei prossimi mesi e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è leggermente aumentato rispetto al mese precedente, mentre il mercato all’ingrosso (PSV) mostra una flessione rispetto a ieri. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gas: prezzo tutelato in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieriIl prezzo tutelato del gas naturale per giugno 2026 è salito a 0,50 euro per metro cubo, con un aumento lieve rispetto alla giornata precedente.

Temi più discussi: Gas naturale in rialzo a 44,68 euro: cosa sta muovendo i prezzi; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 8 luglio: torna a salire il costo dell'energia e del gas; Il prezzo del gas apre in rialzo a 44,68 euro; Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Oil & Gas.

Borsa: Milano tiene con Nexi e il recupero di Stellantis, debole Eni. Giù il gas, nervoso il petrolio. Positive le banche, con Unicredit in rialzo dell'1,2% #ANSA x.com

Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la bolletta sulle famiglie italiane. quifinanza.it

COMMENTO ENERGY: petrolio e gas in rialzoScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it