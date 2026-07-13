Gas in lieve rialzo | prezzo tutelato a 0,50 € Smc a giugno 2026 PSV in calo rispetto a ieri

Da quifinanza.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi il prezzo del gas naturale in regime tutelato è salito a 0,50 euro per metro cubo, con scadenza a giugno 2026. Nel frattempo, il prezzo di riferimento PSV è diminuito rispetto a ieri. Questo aggiornamento influisce sui costi energetici delle famiglie italiane, poiché il prezzo del gas rappresenta una voce significativa nella bolletta. Il costo del gas viene aggiornato quotidianamente e può variare di giorno in giorno.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Seguire l’andamento quotidiano dei prezzi è fondamentale per comprendere quanto si spenderà nei prossimi mesi e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è leggermente aumentato rispetto al mese precedente, mentre il mercato all’ingrosso (PSV) mostra una flessione rispetto a ieri. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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