Un ulteriore tassello si aggiunge a comporre il quadro completo del programma ideologico del neofondato partito del prode generale Vannacci "Futuro nazionale": l'antislamismo radicale. In una epifania catodica su la7, un esponente del partito del generale ha dichiarato che siamo in guerra e che detta guerra riguarda l'invasione islamica ai danni dell'Italia. Da ciò si evince, in maniera ancor più netta, come il partito del prode generale sia essenzialmente organico all'ordine dominante: non soltanto per il suo liberismo, per il suo atlantismo e per il suo mantenimento della demenziale dicotomia di destra e sinistra, ma anche per il suo anti-islamismo programmatico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Futuro nazionale di Vannacci contro l'islam: siamo in guerra con "l'invasione islamica"; un partito sempre più organico al sistema

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Sasso (FN) non si fa pregare e dice no ad una grande moschea a Foggia

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