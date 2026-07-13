Futuro nazionale di Vannacci contro l' islam | siamo in guerra con l' invasione islamica ; un partito sempre più organico al sistema

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ulteriore tassello si aggiunge a comporre il quadro completo del programma ideologico del neofondato partito del prode generale Vannacci "Futuro nazionale": l'antislamismo radicale. In una epifania catodica su la7, un esponente del partito del generale ha dichiarato che siamo in guerra e che detta guerra riguarda l'invasione islamica ai danni dell'Italia. Da ciò si evince, in maniera ancor più netta, come il partito del prode generale sia essenzialmente organico all'ordine dominante: non soltanto per il suo liberismo, per il suo atlantismo e per il suo mantenimento della demenziale dicotomia di destra e sinistra, ma anche per il suo anti-islamismo programmatico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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