Fumo e paura in zona Massarenti | scooter prende fuoco in cortile Poi le fiamme raggiungono il palazzo | un intossicato

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Intorno alle 16.30, uno scooter parcheggiato nel cortile di una palazzina in via Luca della Robbia ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate al palazzo, causando un’intossicazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Non sono stati segnalati altri danni o feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota.

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Bologna, 13 luglio 2026 - La prima scintilla è partita intorno alle 16.30 da uno scooter che si trovava parcheggiato nel cortile di una palazzina in via Luca della Robbia, in zona Massarenti a Bologna. Il motorino, che a quanto risulta era collegato a corrente, ha preso fuoco probabilmente per un malfunzionamento accidentale mentre si trovava parcheggiato nel cortile, davanti al seminterrato. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaincendio-motorini-viale-pietramellara-ieg6cggy La prima scintilla è partita da uno scooter. Ben presto però le fiamme partite dal mezzo si sono allargate arrivando a interessare anche un appartamento al piano terra del condominio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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