Il pomeriggio turco di Canale 5 da oggi, lunedì 13 luglio, sarà ancora più ricco con l'arrivo di Be My Sunshine che prenderà lo spazio subito dopo Forbidden Fruit con Far Away che slitterà di un'ora e avrà soltanto una puntata. Confermato, invece, il lungo appuntamento con Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta oggi nelle puntate delle quattro serie turche, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit il piano di Halit di incastrare Yildiz è stato bloccato da Sahika che ha allontanato il fotografo che doveva riprendere la donna e Kerim insieme, dando lei le immagini compromettenti ad Halit ma chiedendogli in cambio di sposarla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 13 luglio

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