Forbidden fruit anticipazioni turche | ?ahika inganna tutti e fa infuriare Yildiz
Nella soap turca Forbidden Fruit, la morte di Halit Argun porta un nuovo imprenditore nella holding, che non apprezza gli stratagemmi di Ahika. Un errore commesso dalla donna rischia di farla uscire dal consiglio di amministrazione dell’azienda. La situazione genera tensioni e fa infuriare Yildiz, mentre i cambiamenti all’interno della società diventano sempre più evidenti.
La morte di Halit Argun porta grandi cambiamenti in Forbidden fruit. Nella holding arriva un nuovo imprenditore che non prende affatto bene gli stratagemmi di?ahika, e un passo falso della dark lady rischia di estrometterla dal CDA dell’azienda. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Forbidden fruit, trame turche: Hasan Alì è il nuovo proprietario della Argun Holding. Dopo la morte di Halit, è l’imprenditore Hasan Alì Kuyucu a rilevare l’azienda. Mentre l’uomo è impegnato a prendere le redini del suo predecessore, qualcuno trama per estromettere un dipendente di vecchia data. La figura che trama nell’ombra è (ancora una volta)?ahika, mentre quella presa di mira è Mert Kara. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Forbidden Fruit 3, Anticipazioni Turche: Un Matrimonio Lampo!
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