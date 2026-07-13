Forbidden fruit anticipazioni turche | ?ahika inganna tutti e fa infuriare Yildiz

La morte di Halit Argun porta grandi cambiamenti in Forbidden fruit. Nella holding arriva un nuovo imprenditore che non prende affatto bene gli stratagemmi di?ahika, e un passo falso della dark lady rischia di estrometterla dal CDA dell’azienda. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Forbidden fruit, trame turche: Hasan Alì è il nuovo proprietario della Argun Holding. Dopo la morte di Halit, è l’imprenditore Hasan Alì Kuyucu a rilevare l’azienda. Mentre l’uomo è impegnato a prendere le redini del suo predecessore, qualcuno trama per estromettere un dipendente di vecchia data. La figura che trama nell’ombra è (ancora una volta)?ahika, mentre quella presa di mira è Mert Kara. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit 3, Anticipazioni Turche: Un Matrimonio Lampo!

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