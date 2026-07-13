FOCUS – ATLETICA | Daisy Osakue | il disco il coraggio e una vita sempre controvento

Notizia in breve

Daisy Osakue, nata in Italia, è diventata la primatista italiana nel lancio del disco, passando da un’aggressione che poteva fermarla a una finale olimpica e a un record nazionale previsto per il 2026. Aveva meno di vent’anni quando ha iniziato a gareggiare e ha affrontato numerosi ostacoli lungo il percorso. La sua carriera ha visto un avanzamento costante, con risultati di rilievo nel settore dell’atletica leggera.