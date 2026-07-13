FOCUS – ATLETICA | Daisy Osakue | il disco il coraggio e una vita sempre controvento
Daisy Osakue, nata in Italia, è diventata la primatista italiana nel lancio del disco, passando da un’aggressione che poteva fermarla a una finale olimpica e a un record nazionale previsto per il 2026. Aveva meno di vent’anni quando ha iniziato a gareggiare e ha affrontato numerosi ostacoli lungo il percorso. La sua carriera ha visto un avanzamento costante, con risultati di rilievo nel settore dell’atletica leggera.
Da una ragazza che non poteva ancora vestire la maglia azzurra alla primatista italiana del lancio del disco. Da un’aggressione che avrebbe potuto fermarla a una finale olimpica e a un nuovo record italiano nel 2026. In questa puntata di FOCUS, Alice Liverani incontra Daisy Osakue, una delle atlete più forti e carismatiche dell’atletica italiana, per raccontare molto più delle sue misure in pedana. Si parla della cittadinanza conquistata solo a 18 anni, dell’esperienza negli Stati Uniti, dell’aggressione che ha segnato la sua vita, delle difficoltà fisiche, del rapporto con la fiducia, dell’importanza della salute mentale nello sport e del sogno di continuare a portare il lancio del disco italiano sempre più in alto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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