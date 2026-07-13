Il programma di approfondimento in onda su Rai 3 ogni lunedì sera alle 21.20 riprenderà il 13 luglio 2026. La trasmissione, in onda tutta l’estate, prevede ospiti e interventi su temi di attualità. La conduzione si svolge in studio e in collegamento, con servizi e interviste. La durata complessiva è di circa un’ora. La programmazione si conferma come appuntamento fisso per il pubblico interessato a notizie e analisi approfondite.

, 13 luglio 2026. Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 13 luglio 2026. Anticipazioni e ospiti. La trasmissione stasera dedica ampio spazio alla storia di Nessy Guerra, che interviene in collegamento per raccontare direttamente una vicenda personale, che coinvolge aspetti familiari e giudiziari. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

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