A Concorezzo, le connessioni internet sono instabili, causando problemi a smart working e isolando alcune imprese. La Giunta comunale ha inviato una lettera a FiberCop, il concessionario della rete, chiedendo un’ispezione tecnica e una soluzione definitiva. La richiesta è arrivata dopo ripetuti problemi di connessione che hanno interessato diverse zone della città. Nessuna data è stata comunicata per l’intervento o la risoluzione del problema.

Connessioni che saltano, smart working a singhiozzo e imprese isolate. A Concorezzo il caso della rete lumaca approda sul tavolo della Giunta. E il Comune scrive una lettera a FiberCop, il concessionario dell’infrastruttura, per chiedere un’ispezione tecnica e una soluzione definitiva. Negli ultimi mesi le segnalazioni di residenti, professionisti e aziende si sono moltiplicate. Tutti hanno evidenziato una connettività in fibra ottica instabile. Un intoppo non da poco per le famiglie e, soprattutto, per la produttività delle attività. Secondo le prime valutazioni tecniche effettuate dal Municipio, i malfunzionamenti avrebbero un’origine precisa: il blackout discontinuo delle apparecchiature tecnologiche installate nella centrale di telecomunicazioni di via Piave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fibra, connessione a singhiozzo. Il Comune scrive alla società

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