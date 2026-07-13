Ferrari a Spa senza paura Ma la SF-26 è la migliore del Mondiale? Perché non è così folle

La Formula 1 ritorna a Spa questo fine settimana per il primo dei due GP consecutivi, prima della pausa estiva. La Ferrari si presenta senza timori, ma si chiede se la SF-26 sia effettivamente la vettura più competitiva del campionato. La squadra ha mostrato sicurezza, anche se nonostante le aspettative, la vettura non si distingue come la più performante. Dopo le prime gare, la monoposto ha evidenziato alcune criticità rispetto ad altre in lotta per la vetta.

La F1 torna in pista nel fine settimana. Sarà il primo dei due appuntamenti consecutivi, a cui seguiranno le ormai tradizionali tre settimane della pausa estiva. Due gare, la prima in Belgio e la seconda in Ungheria, che, al netto del paventato recupero del Bahrain a ottobre (peraltro sempre in forse), segneranno la metà esatta della stagione. Due gare delicate, perché il campionato e i suoi equilibri di classifica sono nel vivo e i 50 punti a disposizione inizieranno a definire verdetti o alimenteranno speranze. In particolare quelle di Mondiale della Ferrari, che tra le Ardenne e sul tortuoso Hungaroring vuole confermare quanto di buono mostrato fin qui, soprattutto alla luce della recente vittoria conquistata a Silverstone da Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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F1, FERRARI SF-26: TIRIAMO LE SOMME DI BARCELLONA. HAMILTON E LECLERC SORRIDONO

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