Una paziente ha scritto una lettera al direttore del reparto di fecondazione assistita, esprimendo gratitudine per averle ridato dignità. La donna ha raccontato di aver ricevuto il trattamento presso il reparto di un ospedale. La lettera evidenzia il forte impatto emotivo e il senso di speranza ritrovato grazie alle cure ricevute. La comunicazione è stata pubblicata sui social, accompagnata da parole di ringraziamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Una lettera carica di emozione, riconoscenza e speranza. È quella che una paziente ha voluto indirizzare al direttore generale dell’AORN San Pio di Benevento, Maria Morgante, per ringraziare il personale della UOSD Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata, diretta dal dottor Alfredo Nazzaro, al termine di una parte del suo percorso di procreazione medicalmente assistita. La donna racconta una battaglia lunga oltre quattro anni, fatta di attese, delusioni e speranze, culminata il 6 luglio con il prelievo di dieci ovociti. Ma, come lei stessa sottolinea, “al di là dei numeri”, ciò che resterà impresso è l’umanità ricevuta durante il percorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fecondazione assistita al San Pio, la commovente lettera di una paziente: “Mi avete ridato dignità”

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