Martedì 14 luglio alle 21 si disputerà la prima semifinale del Mondiale tra Francia e Spagna. Il giorno seguente, alle 21, si giocherà la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. La fase si avvicina alla conclusione con le due partite che stabiliranno le squadre finaliste. La 7ª giornata del fantacampionato mondiale si concentra sulla scelta dei portieri per queste partite decisive.

Il Mondiale entra nella sua fase più calda: martedì 14 luglio alle 21 si giocherà infatti la prima semifinale tra Francia e Spagna. Il giorno successivo, alla stessa ora, toccherà invece a Inghilterra e Argentina contendersi un posto per la finalissima. Non resta molto tempo, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori difensori, centrocampisti e attaccanti, ecco i due portieri da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato La Gazzetta dello Sport. È Mike Maignan il portiere con la fantamedia (7) più alta dell'intero Fantacampionato Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i portieri da schierare nella 7ª giornata

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