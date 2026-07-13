Fammi vedere le chat | Alessandra a Temptation Island sequestra il telefono di Giada poi lascia Rosario

Alessandra Ciociola ha chiesto a Giada Alessandrini di mostrare le chat con il fidanzato, sequestrandogli il telefono durante il falò. Dopo aver letto i messaggi, ha deciso di abbandonare il suo compagno, Rosario Monetti. La donna ha commentato che Rosario stava con lei solo per abitudine. La scena si è conclusa con l’addio tra i due, mentre Alessandra si è allontanata lasciando il falò.

Alessandra Ciociola affronta la tentatrice Giada Alessandrini a Temptation Island 2026. Le chiede lo smartphone per leggere i messaggi con il fidanzato Rosario Monetti, prima di lasciarlo al falò: "Stai con me solo per abitudine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fammi vedere le chat Alessandra a Temptation Island sequestra il telefono di Giada e lascia Rosario

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