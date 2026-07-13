Ripercorriamo la carriera di Enzo De Toma, ingiustamente ricordato solo per la pubblicità dei pennelli cinghiale. Alcuni attori, pur essendo comparsi in decine di film, finiscono per essere ricordati soprattutto per uno o più spot pubblicitari a cui hanno partecipato. Un modo per sminuirli, perché magari sono stati bravi caratteristi. I quali, pur avendo avuto magari poche battute da dire o ruoli marginali, sono comunque rimasti nel cuore degli spettatori. Che ancora oggi li ricordano con nostalgia con post sui Social. Eppure, il caratterista pugliese è comparso in una quarantina di film. Spiccando soprattutto in commedie brillanti al fianco di Adriano Celentano, con cui strinse anche amicizia, e Renato Pozzetto. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Enzo De Toma, non solo Pennelli cinghiale: i tanti film

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Enzo De Toma, non solo Pennelli cinghiale: i tanti film

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Enzo Tortora, l'arresto il 17 giugno 1983. Quei pm «Maradona del diritto». E tanti giornalisti come pecore

Rizzetta risponde a De Laurentiis: “Io attore di un suo film? Solo se parla della cessione del Napoli”Rizzetta ha risposto a De Laurentiis affermando che sarebbe disposto a recitare in un suo film solo se si parlasse della cessione del Napoli.