Enzo De Toma non solo Pennelli cinghiale | i tanti film
Enzo De Toma, attore con numerose apparizioni cinematografiche, è noto principalmente per una pubblicità di pennelli cinghiale. La sua carriera include decine di film, ma spesso viene ricordato solo per quella singola campagna pubblicitaria. Nonostante la lunga attività sul grande schermo, il suo nome resta associato principalmente a quella specifica sequenza pubblicitaria.
Ripercorriamo la carriera di Enzo De Toma, ingiustamente ricordato solo per la pubblicità dei pennelli cinghiale. Alcuni attori, pur essendo comparsi in decine di film, finiscono per essere ricordati soprattutto per uno o più spot pubblicitari a cui hanno partecipato. Un modo per sminuirli, perché magari sono stati bravi caratteristi. I quali, pur avendo avuto magari poche battute da dire o ruoli marginali, sono comunque rimasti nel cuore degli spettatori. Che ancora oggi li ricordano con nostalgia con post sui Social. Eppure, il caratterista pugliese è comparso in una quarantina di film. Spiccando soprattutto in commedie brillanti al fianco di Adriano Celentano, con cui strinse anche amicizia, e Renato Pozzetto. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Enzo De Toma, non solo Pennelli cinghiale: i tanti film
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