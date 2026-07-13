Una casa editrice ha pubblicato una nota in cui si legge “Eliminare i fascisti”, in seguito allo scandalo legato al “patentino antifascista” richiesto per partecipare a una fiera letteraria. La richiesta ha suscitato critiche da parte di alcuni intellettuali di sinistra, tra cui uno noto per il suo pensiero sulla cultura e l’editoria. La proposta, che ha generato polemiche, riguarda la partecipazione alla manifestazione romana “Più libri, più liberi”.

Il caldo, si sa, può dare alla testa, ma l’antifascismo rischia di creare danni persistenti nel corso del tempo. L’ha dimostrato il “Patentino antifascista” richiesto agli editori che vorrebbero partecipare alla fiera romana Più libri, più liberi, su cui hanno storto il naso anche diversi intellettuali di sinistra come Luciano Canfora. Ma stavolta c’è qualcuno che ha deciso di esagerare, esasperando la questione culturale con toni odiosi e inappropriati.Stiamo parlando della casa editrice “D edizioni”, che in un post su Instagram ha analizzato la vicenda della certificazione rossa in modo avvilente: « Abbiamo già fatto l’errore di credere che il fascismo si potesse combattere solamente con le idee. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Eliminare i fascisti”: spunta l’inquietante nota della casa editrice “D” dopo lo scandalo del “patentino antifa”

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