Editing genetico e selezione genetica | facciamo chiarezza

L’editing genetico e la selezione genetica sono tecniche utilizzate per modificare il DNA e scegliere caratteristiche specifiche negli organismi viventi. Questi metodi vengono applicati in ambiti come la ricerca medica, l’agricoltura e la conservazione di specie. L’editing genetico consiste nel modificare direttamente il materiale genetico, mentre la selezione genetica si basa sulla scelta di organismi con caratteristiche desiderate. Entrambe le pratiche sono soggette a regolamentazioni e dibattiti etici, ma sono considerate strumenti scientifici per migliorare o conservare alcune caratteristiche biologiche.

Parlare di editing genetico e selezione genetica può in alcuni casi restituire una percezione critica e inquietante: l’idea di manipolare l’essere umano. Una possibilità che inevitabilmente pone, al di là della dimensione medica e prettamente tecnica, anche questioni morali che non possono essere risolte semplicemente ignorandole. Motivo per cui è doveroso fare chiarezza su un argomento delicato, ma di estrema importanza. Cos’è l’editing genetico (e cosa no) e le differenze con la selezione genetica. Fonte: iStock L’editing genetico è una tecnologia che interviene direttamente sul DNA di un embrione (o di una cellula riproduttiva), tagliando, correggendo o sostituendo un tratto di codice genetico. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Determinismo Genetico: Realtà o Mito

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