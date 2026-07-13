È uscita Isola dei Famosi 2026 l’indiscrezione sulla concorrente

Una concorrente dell’Isola dei Famosi 2026 è stata svelata, mentre le registrazioni sono in corso nelle Filippine, nuova location al posto dell’Honduras. La prossima edizione del reality sarà condotta da Selvaggia Lucarelli e Alvin, con un formato completamente rinnovato. La trasmissione tornerà su Canale 5, ma al momento non sono stati diffusi dettagli sui partecipanti. La produzione sta lavorando alla messa in scena della nuova edizione.

L’ Isola dei Famosi si prepara a tornare su Canale 5 con un’edizione completamente rinnovata. Le registrazioni sono in corso nelle Filippine, nuova ambientazione scelta al posto dell’Honduras, mentre al timone del reality ci saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin. Mediaset ha ufficializzato la nuova coppia di conduttori, ma continua a mantenere il massimo riserbo sullo svolgimento del gioco e sul destino dei naufraghi. Proprio la scelta di registrare le puntate in anticipo dovrebbe consentire alla produzione di controllare maggiormente ciò che arriverà al pubblico, evitando fughe di notizie e anticipazioni troppo dettagliate. Nonostante gli... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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LIsola dei Famosi 2026 Novità e Possibili Concorrenti

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