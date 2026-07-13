Dopo più di un anno dal parto, una donna ha riferito un calo drastico del desiderio sessuale. All’inizio aveva pensato fosse legato alla stanchezza e ai ritmi del neonato, ma il problema persiste nel tempo. Non sono stati menzionati altri sintomi o trattamenti. La situazione riguarda un calo della libido che si protrae oltre il primo periodo post-parto.

Buongiorno, dopo il parto il mio desiderio sessuale è drasticamente diminuito. Pensavo fosse una situazione temporanea legata alla stanchezza e ai ritmi imposti dal mio bimbo, ma il problema continua a distanza di oltre un anno. Esistono cambiamenti ormonali o fisici che possono spiegare questa situazione? Non so se sia un problema fisico o psicologico, quindi non so bene a chi rivolgermi. grazie mille. Cara mamma, quella che descrive è una situazione molto più comune di quanto si pensi. Dopo una gravidanza e un parto il corpo, la mente e la vita quotidiana attraversano cambiamenti profondi e il desiderio sessuale può risentirne anche per molto tempo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “È normale avere un calo della libido dopo aver partorito?”

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È normale non aver più voglia di fare sesso dopo anni di relazione

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