È normale avere un calo della libido dopo aver partorito?
Dopo più di un anno dal parto, una donna ha riferito un calo drastico del desiderio sessuale. All’inizio aveva pensato fosse legato alla stanchezza e ai ritmi del neonato, ma il problema persiste nel tempo. Non sono stati menzionati altri sintomi o trattamenti. La situazione riguarda un calo della libido che si protrae oltre il primo periodo post-parto.
Buongiorno, dopo il parto il mio desiderio sessuale è drasticamente diminuito. Pensavo fosse una situazione temporanea legata alla stanchezza e ai ritmi imposti dal mio bimbo, ma il problema continua a distanza di oltre un anno. Esistono cambiamenti ormonali o fisici che possono spiegare questa situazione? Non so se sia un problema fisico o psicologico, quindi non so bene a chi rivolgermi. grazie mille. Cara mamma, quella che descrive è una situazione molto più comune di quanto si pensi. Dopo una gravidanza e un parto il corpo, la mente e la vita quotidiana attraversano cambiamenti profondi e il desiderio sessuale può risentirne anche per molto tempo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
È normale non aver più voglia di fare sesso dopo anni di relazione
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