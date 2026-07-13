Due ore 85 chilometri e 38 gradi Ma quali Caraibi il Delta è il nostro paradiso

Una giornata calda e afosa ha caratterizzato il pomeriggio di sabato, con temperature che hanno raggiunto i 38 gradi. Un viaggio di due ore e 85 chilometri ha attraversato zone con clima torrido, paragonato a un paradiso caraibico. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, una leggera pioggia è caduta, ma è stata insufficiente a cambiare la condizione del fiume, che continua a mostrare segni di sofferenza.

Ferrara, 13 luglio 2026 – Ci vorrebbero giorni e giorni di pioggia per restituire al Po il suo volto, farlo uscire dalla lenta agonia. Un po’ di pioggia nella serata di sabato, quasi una beffa. Le temperatura che torna a salire, verso i 40 gradi. E l’acqua che se ne va, al mare. Il miraggio degli invasi. Se ne vanno al mare, una decina di barche, oltre 18 turisti dell’altra vacanza, quella fatta di correnti lente, il sapore del salame di casa, uno spritz al tramonto, la mano al bicchiere, l’altra al timone. Giovani coppie con i figli, anziani e ragazzini. “Sì, perché noi ci crediamo ancora che un ragazzo possa crescere così, la natura attorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Isole di San Blas - I Caraibi dei Guna | Ep. 9

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