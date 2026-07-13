I carabinieri hanno effettuato controlli a Marotta di Mondolfo utilizzando un laboratorio mobile per analizzare in tempo reale automobilisti sospettati di guida sotto l’effetto di droga o alcol. Durante l’operazione, sono state eseguite analisi e controanalisi immediate sui veicoli fermati. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati o eventuali denunce. L’intervento si inserisce in una più ampia attività di vigilanza sulle strade della zona.

Mondolfo (Pesaro Urbino), 13 luglio 2026 – Controlli a tappeto dei carabinieri a Marotta di Mondolfo contro la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio straordinario svolto nella serata di sabato scorso e proseguito fino a notte inoltrata, quattro automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di stupefacenti. L’operazione, coordinata dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Fano, capitano Giuseppe Esposito, si è concentrata lungo la Statale 16, nel tratto davanti alla stazione ferroviaria di Marotta. In campo undici militari, suddivisi in cinque pattuglie, con il supporto delle stazioni di Marotta, Colli al Metauro e Fossombrone e dell’Aliquota Radiomobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga, analisi e controanalisi in diretta agli automobilisti: incastrati grazie al laboratorio mobile

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