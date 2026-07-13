Ieri sera, subito dopo il Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia su Canale 5. La replica dell’ultima puntata si può vedere sui servizi di streaming ufficiali e sul sito web del programma. Non sono state comunicate date di programmazione specifiche per la replica televisiva. La puntata ha affrontato temi di attualità e satira, come di consueto.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 13 Luglio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 13 Luglio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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