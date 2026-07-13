Domotica e accessibilità | la sinergia tra smart home e mobilità domestica

Un sistema di automazione domestica ha causato un incendio in un appartamento, provocando danni e l’evacuazione dei residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le indagini sono in corso per accertare le cause del corto circuito che ha scatenato l’incendio.

La casa contemporanea sta attraversando una profonda trasformazione concettuale. Se un tempo l’automazione domestica era considerata un lusso superfluo o un semplice elemento di prestigio tecnologico, oggi la prospettiva è radicalmente mutata. L’integrazione tra tecnologia e architettura ha dato vita a un nuovo paradigma in cui il comfort si fonde con l’utilità sociale e l’inclusione. In questo scenario, l’unione tra domotica e accessibilità si rivela uno strumento straordinario per ridisegnare gli spazi abitativi, trasformandoli in ambienti capaci di accogliere chiunque, indipendentemente dalle sue capacità motorie o dall’età. Abbandonata l’idea di una casa rigida e immutabile, l’architettura moderna si orienta verso la flessibilità e la personalizzazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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