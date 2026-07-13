Una detenuta psichiatrica ha aggredito un agente durante un episodio nel carcere. L’agente è stato ferito e trasferito in ospedale. La donna si trovava in una sezione dedicata alla salute mentale, e l’aggressione si è verificata davanti a colleghi presenti. La Polizia Penitenziaria denuncia ancora una volta la vulnerabilità e le difficoltà nel gestire situazioni di emergenza all’interno delle strutture.

Tempo di lettura: 3 minuti Ancora una volta a pagare sono gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria. Ancora una volta un appartenente al Corpo finisce in ospedale mentre chi dovrebbe intervenire continua a restare immobile”. È durissima la denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria dopo l’ennesima aggressione avvenuta nella Casa Circondariale di Avellino. Nella giornata di ieri una detenuta, che sembrerebbe affetta da problematiche di natura psichiatrica e già protagonista in passato di analoghi episodi di violenza, ha colpito con un pugno al volto un’agente di Polizia Penitenziaria durante il servizio. La collega è stata accompagnata al Pronto Soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Detenuta psichiatrica aggredisce agente: la denuncia

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