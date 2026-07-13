Definito l’iter per ingresso a Medicina Bernini firma il decreto
Il ministro Bernini ha firmato il decreto che stabilisce le modalità di accesso a Medicina. Il sistema del “semestre filtro” viene confermato anche per il secondo anno, con alcune modifiche procedurali rispetto all’anno precedente. Le nuove regole riguardano aspetti specifici del processo di selezione, senza alterare in modo sostanziale le modalità di ingresso. Il decreto entra in vigore immediatamente e definisce le procedure da seguire per gli studenti interessati.
Il ministro Bernini ha firmato il decreto che definisce le modalità di ingresso alla facoltà di Medicina. Confermato per il secondo anno il sistema del “semestre filtro”, ma con l’introduzione di alcune novità procedurali. Servizio di Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Definito l'iter per ingresso a Medicina. Bernini firma il decreto
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