Parliamoci con franchezza: la lingua francese è affascinante, ma la tentazione di “italianizzare” è fortissima. Quando una parola attraversa il confine è difficile che riesca a rimanere intatta e, senza rendercene conto, inizia ad adattarsi ai nostri suoni. L’Accademia della Crusca ci rassicura in tal senso, spiegandoci che non si tratta di un errore, bensì di una naturale evoluzione linguistica. Vediamo, quindi, cinque termini francesi che usiamo tutti i giorni e che abbiamo plasmato a nostra immagine e somiglianza fonetica. Ci piace italianizzare tutto e le parole francesi non sono da meno. Il carillon è il classico esempio di colonialismo fonetico italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dal carillon al vintage: ecco le 5 parole francesi che “italianizziamo” a modo nostro

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