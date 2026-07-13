Una moto è stata trovata in fondo a una scarpata lungo la strada per il Monte Avaro, dopo che qualcuno aveva segnalato la sua presenza nel dirupo. L’allarme è stato dato da una persona che aveva visto il veicolo, portando all’intervento di 118, vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri. Durante i soccorsi, si è scoperto che la moto era stata presa e poi gettata nel dirupo da qualcuno.

C'era la moto in fondo a una scarpata lungo la strada per il Monte Avaro, qualcuno l'ha vista e ha dato l'allarme: e sono intervenuti 118, vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri della Compagnia di Zogno. Dopo il recupero e le ricerche tutto intorno senza trovare morti o feriti, sono stati infine i carabinieri, basandosi sulla targa, a chiarire il mistero: qualcuno aveva preso la moto al proprietario, che lavora al rifugio Benigni e l'aveva parcheggiata all'inizio del sentiero, e l'aveva buttata in fondo alla scarpata. Non si sa chi sia stato e perché lo abbia fatto, ma la vicenda ha avuto un lieto fine. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Cusio, vedono una moto nel dirupo e danno l'allarme. Ma qualcuno l'aveva presa e buttata di sotto

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Questo inseguimento in moto non era quello che sembrava

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