Dal prossimo anno, sarà possibile acquistare prodotti al banco portando contenitori riutilizzabili, grazie al nuovo regolamento Ue 202540 sul packaging e i rifiuti di imballaggio. La normativa impone che gli imballaggi siano ridotti, riutilizzabili, riciclabili e compostabili. Entrata in vigore anche in Italia, questa disposizione cambia le modalità di consumo e gestione degli imballaggi nei punti vendita.

Quella che il Regolamento Ue 202540 (Packaging and Packaging Waste Regulation-PPWR) andrà ad attuare anche in Italia è una vera e propria rivoluzione nella produzione e gestione degli imballaggi che – detto con la massima sintesi – dovranno essere ridotti, riutilizzabili, riciclabili e compostabili. Ricordo che mentre per le Direttive Ue si prevedono due anni di tempo per essere recepite a livello nazionale, i regolamenti entrano immediatamente in vigore seppure con percorsi attuativi cadenzati secondo una tempistica graduale ma certa e obbligatoria. Ebbene, segnatevi la data, i provvedimenti collegati al PPWR entreranno in vigore a partire dal prossimo 12 agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così un nuovo regolamento Ue ci permetterà di acquistare prodotti al banco coi contenitori portati da casa

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