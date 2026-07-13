Un’indagine condotta dai carabinieri del Nas e coordinata dalla procura di Pistoia ha portato alla luce un giro illegale di farmaci oppioidi, tra cui il fentanyl. L’operazione ha scoperto furti di medicinali che vengono poi rivenduti sul mercato nero. Il fentanyl, sostanza altamente potente, viene sempre più utilizzato in modo illecito, alimentando il mercato clandestino. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e il percorso dei farmaci rubati.

Firenze, 13 luglio 2026 – L’inchiesta dei carabinieri del Nas coordinati dalla procura di Pistoia, con le indagini su un presunto giro illegale di farmaci oppioidi, compreso il Fentanyl, riporta di attualità il caso che riguarda lo stesso Fentanyl. Farmaco i cui effetti sono diverse decine di volte più potenti dell’eroina. E per questo diventato ormai da alcuni anni Oltreoceano una droga ricercata dagli spacciatori. Negli Usa il Fentanyl è diventata una piaga che ha provocato molte morti: l’abuso del farmaco può infatti portare al decesso. E il ritrovamento di una scatola di Fentanyl nell’ambito dell’inchiesta toscana fa capire come il commercio illegale sia arrivato, con qualche anno di ritardo, anche in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cos’è il Fentanyl, il farmaco dall’uso sempre più illecito: furti per alimentare il mercato della droga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'epidemia del Fentanyl negli Stati Uniti: la minaccia della droga degli zombie

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fentanyl sottratto all’Israelitico, che cos’è il farmaco 100 volte più potente della morfina

Cos'è il Fentanyl, la droga sintetica che preoccupa il mondoIl fentanyl, una droga sintetica, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina.

Temi più discussi: Cos'è il Fentanyl, a cosa serve, e perché usato come droga può essere mortale; Furto di fentanyl: che cos'è e che effetto ha la droga degli zombie; Fentanyl, cos’è l’oppioide sintetico noto per la sua elevata pericolosità: Si rischia l’overdose anche al primo uso; Agorà Estate 2025/26 - Fentanyl: cos'è e perché preoccupa la sanità - 06/07/2026 - Video.

Ma spiega qualcosa no? In una farmacia Italo/israeliana hanno rubato 80 fiale di fentanyl Che cos'è il fentanyl? È un potente oppiaceo Questo fa il giornalista x.com

L'agenzia spionistica elettronica del Canada ha condotto attacchi informatici contro i broker di fentanyl, riporta il rapporto reddit

Cos’è il fentanyl e quali sono i suoi effetti: pericolo overdose già con la prima doseFentanyl: oppioide sintetico potentissimo usato in medicina per il dolore grave e l’anestesia, ma sempre più presente nel mercato illegale per la sua elevata capacità di provocare dipendenza e overdos ... notizie.it

Cos'è il Fentanyl, a cosa serve, e perché usato come droga può essere mortaleIl Fentanyl è un potente farmaco oppioide impiegato come anestetico e analgesico per trattare il dolore grave, soprattutto oncologico: va usato sotto strettissimo controllo medico, ma negli Usa il suo ... corriere.it