Controlli nel Sannio | 402 persone identificate hashish sequestrato e sanzionati 6 esercizi commerciali

Nel Sannio, durante le operazioni di controllo, sono state identificate 402 persone e sequestrato hashish. Sei esercizi commerciali sono stati sanzionati. Le operazioni sono state disposte dal Prefetto di Benevento e sono parte di controlli periodici coordinati dalle forze di polizia.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono le operazioni straordinarie di controllo del territorio disposte dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella nel corso delle periodiche riunioni di Coordinamento delle Forze di Polizia. I servizi, avviati nel capoluogo, sono stati progressivamente estesi anche ai comuni della provincia, con particolare attenzione all’area della Valle Caudina e, nello specifico, ai comuni di Montesarchio e Airola. Nelle serate di venerdì 4 e sabato 11 luglio sono stati svolti servizi congiunti ad “Alto Impatto” dalla Polizia di Stato, con il concorso del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Sezione Polizia Stradale di Benevento, sotto il coordinamento della Questura di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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