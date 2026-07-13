Sei ultrà della Sebastiani basket Rieti sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto per l'agguato al pullman del Pistoia basket, avvenuto il 19 ottobre 2025. L'episodio ha causato la morte dell’autista, colpito da una pietra scagliata dalla strada. Nei prossimi giorni, saranno scarcerati.

Pistoia, 13 luglio 2026 – Sei ultrà della Sebastiani basket Rieti, indagati per l'agguato al pullman del Pistoia basket, che il 19 ottobre 2025 costò la vita a uno degli autisti, Raffaele Marianella, raggiunto da una pietra scagliata dalla strada, saranno scarcerati nelle prossime ore. Nei loro confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Lo ha deciso il Riesame, pronunciatosi sulle istanze presentate da alcune delle difese. L’unico in carcere . Solo Kevin Pellecchia, la cui difesa non ha presentato istanza al Riesame, resterà detenuto. Il 21enne sarebbe l' esecutore materiale del lancio della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conducente del bus ucciso dagli ultrà: in sei agli arresti domiciliari con braccialetto

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