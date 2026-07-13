Concorso per 1.274 OSS in Campania nei verbali la denuncia | domande pronte una settimana prima delle prove

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le prove del concorso per 1.274 OSS in Campania sono state sospese a settembre dopo che i verbali hanno rivelato che le domande erano pronte una settimana prima delle prove. La denuncia ha scatenato uno scontro tra le parti, con l’accusa di rischi di irregolarità e clientelismo. La decisione di sospendere le prove è stata presa dopo la scoperta di questa anomalia. Nessun’altra informazione sui dettagli del procedimento è stata resa nota.

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Da lì nacque lo scontro che portò alla sospensione delle prove a settembre, con l'accusa di De Luca di un rischio di "porcherie clientelari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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