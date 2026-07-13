Como le prime parole di Liberali | Molto contento pronto per cominciare

Mattia Liberali sta svolgendo le visite mediche prima di unirsi al Como. Durante l'intervista, ha dichiarato di essere in buona forma e di essere pronto a iniziare.

Mattia Liberali è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Il trequartista sta svolgendo questa mattina le visite mediche ed è stato intercettato da Sky Sport: "Come sto? Tutto bene, sono pronto per cominciare, non vedo l'ora. Sono molto contento". L'ex Catanzaro era finito nel mirino del Milan, club con cui è cresciuto ed ha esordito in Serie A, ma alla fine ha deciso di sposare il progetto dei lariani. Firmerà un contratto fino al 2031. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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