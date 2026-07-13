L’intelligenza artificiale sta trasformando le modalità di interazione e il modo in cui le persone vivono le relazioni quotidiane. In questo periodo di cambiamenti rapidi, si punta a conservare l’aspetto umano e il valore del dialogo diretto. La transizione riguarda soprattutto il modo di comunicare, con l’obiettivo di mantenere l’autenticità nelle relazioni tra le persone, nonostante l’avanzamento tecnologico.

Moschella Ripartire dall’umano in un’epoca in cui, con l’ intelligenza artificiale, la vita concreta delle persone, le relazioni, il dialogo, sembrano segnare il passo. È questo il senso della prima enciclica di Papa Leone XIV, ‘ Magnifica Humanitas ’, che vuole dare una chiave di lettura di questa quarta rivoluzione industriale, dai ritmi molto più accelerati delle precedenti. E allora si parla di algoritmi, sì, ma al centro ci sono i valori umani: la pace, la dignità, il lavoro, l’attenzione agli ultimi, la vita da difendere. Temi che interpellano chi si occupa di comunicazione sociale ed editoria come la famiglia Paolina. Può essere interessante parlarne con don Roberto Ponti, 60 anni, superiore provinciale della Società San Paolo in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come l’IA cambia la cultura: "È in atto una transizione. Salviamo l’aspetto umano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scuola e IA: serve una guida etica per non perdere il controllo umanoUn gruppo di esperti ha sottolineato la necessità di sviluppare linee guida etiche per l’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole.

Manfredonia Festival 2026: due mesi di emozioni, cultura e divertimento. E io vi aspetto a “Una Rotonda sul Mare”Durante l'estate 2026, a Manfredonia si svolgeranno due mesi di eventi culturali e di intrattenimento.

Temi più discussi: Come l’IA cambia la cultura: È in atto una transizione. Salviamo l’aspetto umano; Salviamo l'asinello Forrest, ha due mesi e una malformazione alle gambe, lanciata la raccolta fondi: Serve un operazione costosa, altrimenti il destino è l'abbattimento; Salviamo l’accoglienza dell’hotel Elvezia, non lasciamo 65 persone senza un tetto. Pesaro, l'appello del gestore Andrea Verde a Comune...; Celle, l’appello: Salviamo la cappella di Cassisi. Serve un aiuto economico.

Come salviamo realmente Destiny reddit

Come l’IA cambia la cultura: È in atto una transizione. Salviamo l’aspetto umanoDon Roberto Ponti (San Paolo in Italia) e i risvolti della prima enciclica del Papa Il rapporto fra libraio e lettore non può essere sostituito dalla tecnologia. quotidiano.net

LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI EDIZIONE NAZIONALE Il papà di Lorenzo: salviamo i nostri figli Intervista al padre del 21enne ucciso per la lite a calcetto Genitori, uniamoci per fermare questa strage. Voglio giustizia: era un bravo ragazzo x.com

L’IA cambia ancora: OpenAI, Meta e X lanciano i nuovi agentiIl governo Usa ha dato l’ok a commercializzare la versione 5.6 di ChatGpt. Ma i concorrenti Grok e Muse Image non rimangono a guardare ... repubblica.it