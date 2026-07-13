Il mondo del cinema piange la scomparsa di un attore neozelandese di 78 anni, noto soprattutto per aver interpretato il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra le generazioni di fan e colleghi, che ricordano la sua carriera e il ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Non sono stati diffusi dettagli sulle cause del decesso.

Il mondo del cinema piange Sam Neill. L’attore neozelandese, diventato celebre in tutto il mondo grazie al ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, è morto all’età di 78 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia con un comunicato diffuso sui suoi canali ufficiali, nel quale viene spiegato che il decesso è avvenuto a Sydney ed è stato improvviso e inaspettato. La scomparsa dell’attore arriva pochi mesi dopo l’annuncio che aveva rassicurato milioni di fan: Neill aveva infatti comunicato di essere libero dal tumore contro il quale combatteva dal 2023. L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Cinema in lutto, se ne va un mito: dolore per intere generazioni

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The Epic of Gilgamesh: The Oldest Story Ever Written

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