È stato firmato ieri a Palazzo Lombardia un protocollo d’intesa che avvia il percorso istituzionale e tecnico per la costruzione di un nuovo ospedale a Chiari. La decisione riguarda ancora la sede, che potrebbe essere collocata tra il sito Mellini e una zona periferica. La firma rappresenta il primo passo ufficiale verso la realizzazione dell’opera, ma non sono ancora state definite le modalità di scelta della posizione definitiva.

La strada per il nuovo Mellini è tracciata. È stato firmato ieri a Palazzo Lombardia il protocollo d’intesa che avvia il percorso istituzionale e tecnico per la realizzazione del nuovo ospedale di Chiari. Ancora non è chiaro dove sorgerà la struttura: potrà sorgere nell’area dell’attuale nosocomio oppure in un altro terreno già a disposizione dell’Asst Franciacorta (in via Beata Vergine di Caravaggio, a Chiari). La localizzazione definitiva, fanno sapere da Regione, sarà individuata all’esito degli approfondimenti tecnici, della valutazione comparativa delle alternative e delle procedure istruttorie previste. L’importo stimato per l’operazione invece è già stato stabilito ed è di 160 milioni di euro. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Chiari, firmato protocollo per il nuovo ospedale: la sede ancora da decidere fra il Mellini e la periferia

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Firmato Protocollo dIntesa per la riqualificazione del presidio ospedaliero Mellino Mellini

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