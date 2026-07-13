cervino temperature roventi il gran rifiuto delle guide di zermatt blocco delle scalate

Notizia in breve

Le guide di Zermatt hanno deciso di bloccare le escursioni sul Cervino a causa delle alte temperature. La decisione riguarda le scalate sulla parete Nord, situata a 4.478 metri, dove durante il giorno la temperatura si mantiene sopra lo zero. La misura è stata presa per motivi di sicurezza, considerando le condizioni climatiche estreme. Nessuna scalata è consentita finché le temperature rimarranno elevate. La decisione è stata comunicata agli operatori e ai visitatori della zona.