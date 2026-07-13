Cervino temperature roventi Il gran rifiuto delle guide di Zermatt Blocco delle scalate
Le guide di Zermatt hanno deciso di bloccare le escursioni sul Cervino a causa delle alte temperature. La decisione riguarda le scalate sulla parete Nord, situata a 4.478 metri, dove durante il giorno la temperatura si mantiene sopra lo zero. La misura è stata presa per motivi di sicurezza, considerando le condizioni climatiche estreme. Nessuna scalata è consentita finché le temperature rimarranno elevate. La decisione è stata comunicata agli operatori e ai visitatori della zona.
L’iniziativa degli operatori della località vallesana ai piedi della parete Nord del Matterhorn, sulla vetta del quale, a 4.478 metri, la temperatura diurna a malapena scende sotto quota zero. Sul versante italiano, le arrampicate vengono bloccate “in presenza di caldo anomalo”. Dalle autorità vallesi arriva però il no all’istituzionalizzazione del divieto: “Sarebbe ridicolo, è un’attività privata”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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