Cattolica regina di Coppa Il Venturina cede ai rigori
Durante le finali della Coppa Toscana Under 15 e Under 17, disputate allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze, la squadra di Cattolica ha vinto il trofeo nella categoria Coppa. La partita tra Venturina e Cattolica si è conclusa ai rigori, con quest’ultima che ha prevalso dopo il pareggio nei tempi regolamentari. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Regionale Figc-Lnd.
Bella serata allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze, per le finali della Coppa Toscana Under 15 e Under 17 organizzate dal Comitato Regionale Figc-Lnd presieduto da Paolo Mangini. Manifestazioni post campionato ad eliminazione diretta, tipo i tabelloni dei tornei di tennis, che vede scendere in campo le meglio piazzate nei vari gironi dei campionati Regionali. La conclusione con la finalissima tanto desiderata da tutte le squadre. La San Michele Cattolica Virtus si è aggiudicata la Coppa Toscana Allievi Under 17 al termine di una finale intensa, giocata benissimo da entrambe le squadre e ricca di emozioni, contro un gagliardo Venturina. Dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari, i fiorentini si sono imposti ai rigori per 6-4, conquistando il trofeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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