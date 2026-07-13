cattolica regina di coppa il venturina cede ai rigori

Notizia in breve

Durante le finali della Coppa Toscana Under 15 e Under 17, disputate allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze, la squadra di Cattolica ha vinto il trofeo nella categoria Coppa. La partita tra Venturina e Cattolica si è conclusa ai rigori, con quest’ultima che ha prevalso dopo il pareggio nei tempi regolamentari. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Regionale Figc-Lnd.