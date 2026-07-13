Carro l’appello del Parroco | Ritroviamo l’unità e non disperdiamo un patrimonio
Il parroco di una chiesa locale ha scritto una lettera aperta per chiedere di mantenere viva la tradizione della Tirata del Carro, una manifestazione storica della comunità. Nel testo, invita a ritrovare l’unità e a non disperdere questo patrimonio culturale. La lettera, dal tono deciso e appassionato, si rivolge a chi potrebbe mettere a rischio la continuità dell’evento.
Tempo di lettura: 3 minuti Don Remigio, Parroco della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirabella Eclano, attraverso una dura ma accorata lettera aperta cerca di salvare l a secolare tradizione della Tirata del Carro. Un documento volto a ricucire i rapporti e sanare i contrasti tra l’Amministrazione comunale, la Fondazione “ Il Carro ETS”, la famiglia Faugno e i Carristi di fronte alle recenti difficoltà di gestione e alle perizie sulla storica macchina festiva. L’incipit della missiva del parroco mette subito in luce la gravità del momento emotivo vissuto dalla cittadinanza, toccando la corda dell’atto devozionale di settembre: “ Come... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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