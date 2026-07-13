Carro l’appello del Parroco | Ritroviamo l’unità e non disperdiamo un patrimonio

Da anteprima24.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il parroco di una chiesa locale ha scritto una lettera aperta per chiedere di mantenere viva la tradizione della Tirata del Carro, una manifestazione storica della comunità. Nel testo, invita a ritrovare l’unità e a non disperdere questo patrimonio culturale. La lettera, dal tono deciso e appassionato, si rivolge a chi potrebbe mettere a rischio la continuità dell’evento.

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Tempo di lettura: 3 minuti Don Remigio, Parroco della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirabella Eclano, attraverso una dura ma accorata lettera aperta cerca di salvare l a secolare tradizione della Tirata del Carro.  Un documento volto a ricucire i rapporti e sanare i contrasti tra l’Amministrazione comunale, la Fondazione “ Il Carro ETS”, la famiglia Faugno e i Carristi di fronte alle recenti difficoltà di gestione e alle perizie sulla storica macchina festiva. L’incipit della missiva del parroco mette subito in luce la gravità del momento emotivo vissuto dalla cittadinanza, toccando la corda dell’atto devozionale di settembre: “ Come... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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