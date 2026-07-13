Il parroco di una chiesa locale ha scritto una lettera aperta per chiedere di mantenere viva la tradizione della Tirata del Carro, una manifestazione storica della comunità. Nel testo, invita a ritrovare l’unità e a non disperdere questo patrimonio culturale. La lettera, dal tono deciso e appassionato, si rivolge a chi potrebbe mettere a rischio la continuità dell’evento.

Tempo di lettura: 3 minuti Don Remigio, Parroco della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirabella Eclano, attraverso una dura ma accorata lettera aperta cerca di salvare l a secolare tradizione della Tirata del Carro. Un documento volto a ricucire i rapporti e sanare i contrasti tra l’Amministrazione comunale, la Fondazione “ Il Carro ETS”, la famiglia Faugno e i Carristi di fronte alle recenti difficoltà di gestione e alle perizie sulla storica macchina festiva. L’incipit della missiva del parroco mette subito in luce la gravità del momento emotivo vissuto dalla cittadinanza, toccando la corda dell’atto devozionale di settembre: “ Come... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carro, l’appello del Parroco: “Ritroviamo l’unità e non disperdiamo un patrimonio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La saga dei Moscatelli. Carlo sul trono del Coni: "Ora ritroviamo unità"Carlo è stato nominato presidente del Coni regionale, dopo una lunga disputa tra i candidati.

Omicidio Lorenzo Spasiano a Napoli, l’appello del parroco all’assassino: “Pentiti e costituisciti”Il parroco di Napoli ha chiesto all'autore dell'omicidio di Lorenzo Spasiano di consegnarsi alla giustizia, invitandolo a pentirsi e a costituirsi.

Temi più discussi: Tirata del Carro di Mirabella, il sindaco Ruggiero: superare le incomprensioni; Festino, l'appello di Lagalla per la sicurezza: Non affollate i balconi in corso Vittorio Emanuele; Tutti sul carro di Roberto Gualtieri. La vittoria nel 2027 è data per certa e già si dividono i lotti; Mi hanno portato qui per uccidermi. L’appello disperato del medico palestinese Hussam Abu Safiya dalle carceri israeliane.

Tirata del Carro, la lettera-appello di Don Remigio: ritrovare l’unità per le future generazioniMIRABELLA ECLANO- Ritroviamo l’unità, accogliamo con rispetto le valutazioni tecniche relative a criticità tempi e modi di intervento, ma non permettiamo che dissensi o risentimenti conducano all’est ... irpinianews.it

I nomi dei colleghi in servizio venduti, i segreti sulle armi made in Italy: le spifferate dell'ex 007 reddit

#CasoBrunelli Procedura guidata per l’accesso agli atti dei procedimenti legali: Sto finendo di preparare i files per guidarvi passo per passo per chi non è pratico. Oggi pubblico come entrare nei fascicoli delle cause civili dove siete parti in causa, c x.com

Tirata del Carro, l’appello di don Pasquale Iannuzzo: Quando si cammina insieme nessun ostacolo è definitivoUn accorato appello, per non far finire la storia, la tradizione, e la bellezza del Carro di Mirabella, giunge da don Pasquale Iannuzzo, vicario del vescovo di Avellino, sua Eccellenza Arturo Aiello. ... corriereirpinia.it