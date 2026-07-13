carrarese via alla nuova avventura di serie b oggi il raduno e la presentazione di cioffi

E’ arrivato il giorno della ripresa dell’attività sportiva per una Carrarese che stamani si ritroverà allo stadio dei Marmi. Il raduno. La Carrarese si raduna oggi e domani sarà la dodicesima squadra di serie B a iniziare il ritiro. Più tardi di lei cominceranno solo Arezzo, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Pisa e Sudtirol. Oggi verrà svelato sia lo staff tecnico di Gabriele Cioffi, di cui non farà parte Riccardo Saponara diventato collaboratore di Galloppa al Modena, che la rosa dei giocatori azzurri, che partirà alla volta del ritiro di Caldaro (Bolzano). In mattinata sono previste le visite mediche di rito. Alle ore 12,30 si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister alla presenza del direttore sportivo Iacopo Pasciuti che potrà dare qualche indicazione sul mercato portato avanti dalla società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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