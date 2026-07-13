Nella notte del 12 luglio 2026, sulla strada provinciale 13 di Front, un carabiniere è stato investito da un'auto che ha sfrecciato per evitare un posto di blocco. L’automobilista ha rifiutato di fermarsi, e l’auto ha travolto il militare. Il conducente è stato fermato poco dopo. Nessuna altra persona è rimasta ferita, ma la scena ha causato grande paura tra i presenti.

Poteva finire in tragedia quanto avvenuto nella notte del 12 luglio 2026 sulla strada provinciale 13 di Front, vicino Torino. Un carabiniere è stato volontariamente investito da un automobilista che si è rifiutato di fermarsi al posto di blocco. Il militare 21enne non si trova fortunamente in gravi condizioni. Il pirata è stato rintracciato e arrestato poco dopo l’aggressione. Fugge dal posto di blocco a Front Attorno alle ore 04:50 della notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio, due militari della stazione di Rivara stavano effettuando un servizio di controllo in via Borello, sulla strada provinciale 13 di Front, in provincia di Torino. Uno dei due carabinieri è sceso dalla pattuglia e, portandosi sulla carreggiata, ha intimato l’alt a un veicolo in avvicinamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carabiniere investito a Front da un'auto sfrecciata per evitare il posto di blocco, fermato il conducente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vigile morto a Milano, ai domiciliari il conducente in fuga per evitare il posto di blocco

Foggia, rientra a piedi da una festa e viene investito da un'auto: morto 17enne | Anche il conducente tornava dal partyUn ragazzo di 17 anni è stato investito e ha perso la vita mentre rientrava a piedi da una festa, nei pressi di una curva.

Temi più discussi: Follia: pirata della strada investe un carabiniere a un posto di controllo, poi scappa ma viene rintracciato e arrestato; BicChieri di Birra, in 3300 dopo l’acquazzone; RIVARA-FRONT - Non si ferma all'alt con la Chevrolet, investe un carabiniere e scappa: 34enne arrestato.

Invece di fermarsi al posto di blocco accelera e investe un carabiniere, 34enne ritracciato e arrestato a FrontFRONT – Ha detto ai carabinieri di aver avuto paura: così ha provato a giustificarsi l’uomo che ha investito un carabiniere a un posto di blocco. Articolo: Tre ciclisti che avevano partecipato alla Gr ... quotidianopiemontese.it

Follia a Front: pirata della strada investe un carabiniere a un posto di controllo, poi scappa ma viene rintracciato e arrestatoUn carabiniere di 21 anni è stato investito volontariamente da un'auto durante un controllo stradale nella notte di domenica 12 luglio 2026 a Front, sulla strada provinciale 13 che collega il paese a ... torinotoday.it