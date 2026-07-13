Il sindaco di Napoli ha confermato la volontà di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali, affermando di non avere dubbi sulla propria candidatura. Ha anche dichiarato di continuare a svolgere il ruolo di primo cittadino e di essere concentrato sulle questioni della città. Inoltre, ha sottolineato che intende sostenere il centrosinistra da questa posizione, senza menzionare altre possibilità politiche. La sua attenzione rimane rivolta alle esigenze di Napoli, senza accennare a eventuali cambiamenti nel suo impegno amministrativo.

«Continuo a fare il sindaco. Se mi ricandido a Napoli? Assolutamente sì, non c’è nessuna discussione. Ho la testa a Napoli e alle istanze della città. Darò una mano da qui al centrosinistra». Così il Presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all’evento dell’Ansa «L’Italia Innovativa» svoltosi in Prefettura. Deciso e risoluto, vale a dire che non indosserà né i panni di federatore del “campo largo” che ormai chiama anche centrosinistra e questa è una novità, cioè non farà arbitro del duello ai piani alti della coalizione tra chi deve sfidare la premier Giorgia Meloni sarebbe - il ragionamento di Manfredi - una lunga eutanasia politica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Campo largo, Gaetano Manfredi: «L?unità è il primo valore»

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