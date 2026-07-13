Un atleta under 18 ha vinto il titolo italiano outdoor nel salto in alto con una misura di 2,04 metri, a Grosseto. Dopo aver conquistato il titolo indoor a febbraio, si conferma sul tetto d’Italia. Durante la gara, ha sfiorato il record personale toccando 2,10 metri. La vittoria rappresenta il secondo titolo nazionale consecutivo per il giovane atleta.

Il giovane Andrea Campani si conferma sul tetto d’Italia. Il portacolori dell’ Atletica Sarzana dopo il titolo italiano indoor conquistato a febbraio ad Ancona si è preso anche lo scudetto outdoor a Grosseto, dominando la gara di salto in alto under 18 con la misura di 2,04 metri e sfiorando il colpaccio a quota 2,10. Campani ha avuto la meglio del rivale Tommaso Chicchi entrando di diritto nella storia dello sport locale. Prima di lui, nella storia dell’atletica sarzanese, solo Pietro Pastorino (1926) e Riccardo Cardone (1985) erano riusciti a vincere un titolo italiano. Ottimo anche Samuele Granai: un argento da record nel salto triplo. Dopo il sesto posto indoor di febbraio, Granai ha conquistato una splendida medaglia d’argento stampando un gran 14,89 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campani sale sul tetto italiano

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