In Cambogia, il caso Sar Sokha riguarda un'indagine legata alle reti di truffe digitali e alle operazioni di cyberspionaggio. La vicenda si inserisce in un contesto di lotta tra le autorità locali e le organizzazioni coinvolte in attività illecite online. Le indagini hanno portato alla scoperta di reti criminali che operano attraverso piattaforme digitali, con collegamenti a diversi attori nazionali e internazionali. La questione si inserisce in un quadro più ampio di scontri economici e di sicurezza digitale.

Il caso Sar Sokha non è soltanto una vicenda giudiziaria o di immagine personale. È un frammento della nuova guerra economica e criminale che attraversa il Sud-Est asiatico: da una parte Washington, che vuole colpire le grandi reti di truffe digitali, riciclaggio, lavoro forzato e finanza clandestina; dall’altra Phnom Penh, che cerca di evitare che l’offensiva americana travolga pezzi dell’élite politica cambogiana. Sar Sokha, vice primo ministro e ministro dell’Interno della Cambogia, ha incaricato due studi statunitensi per tutelarsi da possibili misure restrittive. Dai documenti registrati presso il Dipartimento della Giustizia americano... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cambogia, il dossier Sar Sokha e la guerra americana contro le reti delle truffe digitali

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