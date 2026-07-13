L’ondata di calore non dà tregua. Si annuncia un inizio di settimana rovente quello alle porte: oggi l’Arpae (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede temperature massime intorno ai 36 gradi in Emilia-Romagna e a Bologna. Appena l’antipasto di quello che attende gli emiliano-romagnoli domani, quando in pianura sono previste massime che in alcuni punti potranno toccare i 39 gradi. Oggi, intanto, bollino rosso per Bologna, ma anche per Modena, Reggio, Parma, Piacenza e Ferrara, mentre saranno in arancione Ravenna e le aree di pianura. Tra mercoledì e giovedì il caldo dovrebbe dare tregua: dopo un’iniziale diminuzione, le temperature saranno stazionarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo, la terza ondata. Oggi c’è il bollino rosso: "Ecco quanto durerà"

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Caldo record, domani bollino rosso in 15 città: quando arriva il picco di afa e quanto durerà

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