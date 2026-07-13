Caldo la terza ondata Oggi c’è il bollino rosso | Ecco quanto durerà
Oggi si registra il terzo episodio di ondata di calore con il bollino rosso. Le temperature raggiungono i 36 gradi in Emilia-Romagna e a Bologna. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha annunciato che il caldo intenso continuerà per tutta la giornata, con condizioni climatiche molto calde che si protrarranno nel corso della settimana.
L’ondata di calore non dà tregua. Si annuncia un inizio di settimana rovente quello alle porte: oggi l’Arpae (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede temperature massime intorno ai 36 gradi in Emilia-Romagna e a Bologna. Appena l’antipasto di quello che attende gli emiliano-romagnoli domani, quando in pianura sono previste massime che in alcuni punti potranno toccare i 39 gradi. Oggi, intanto, bollino rosso per Bologna, ma anche per Modena, Reggio, Parma, Piacenza e Ferrara, mentre saranno in arancione Ravenna e le aree di pianura. Tra mercoledì e giovedì il caldo dovrebbe dare tregua: dopo un’iniziale diminuzione, le temperature saranno stazionarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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