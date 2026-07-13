Durante le ondate di calore prolungate, le temperature elevate persistono anche di notte, senza pause. Questo fenomeno comporta rischi per la salute di tutte le persone, soprattutto dei soggetti più fragili. Si segnalano sintomi come stanchezza, mal di testa e crampi notturni, associati all’afa continua. Le condizioni climatiche intense e persistenti rappresentano un pericolo invisibile, che può influire sul benessere generale senza segnali immediati.

Senza tregua. Le ondate di calore prolungate che non concedono pause neppure di notte rappresentano un nemico per la salute dei più fragili, ma in realtà minacciano, in modo invisibile, anche la salute di tutti. «Un esempio - spiega il professor Francesco Franceschi, direttore del Pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma -: lo stress determinato dal fatto che si dorme peggio provoca un aumento del cortisolo e, di conseguenza, una diminuzione delle difese immunitarie. Si diventa più a rischio di contrarre malattie infettive. Più in generale, le persone sono maggiormente irritabili, sono soggette ad ansia, crisi di panico, disturbo dell’attenzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo, i rischi invisibili: dalla stanchezza al mal di testa fino ai crampi notturni, i segnali che ci dicono che l'afa fa male

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