Caldo estremo oltre 2.700 morti tra maggio e giugno in Inghilterra e Galles

Da gazzettadelsud.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra maggio e giugno sono state registrate oltre 2.700 morti in Inghilterra e Galles a causa di un’ondata di caldo estremo. L’allerta riguarda quasi tutta l’Inghilterra e il Galles, con la terza ondata di caldo dell’anno in corso. La condizione climatica si protrae da circa una settimana, interessando anche altri Paesi europei.

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Si allarga alla quasi totalità dell' Inghilterra e del Galles l'allerta legata alla terza ondata di caldo estremo di quest'anno, in atto da ormai una settimana sull'isola in parallelo a quanto accade in altri Paesi europei. Il fenomeno, secondo il Met Office, è destinato a proseguire per buona parte di questa settimana e a estendersi a un maggior numero di regioni con temperature massime sopra i 30 gradi. Gli incendi, il più vasto in Galles Il clima sta contribuendo anche ad alimentare tutta una serie di incendi: il più vasto imperversa da ieri nell'area collinare di Conwy, nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate dalle isolate comunità rurali locali. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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