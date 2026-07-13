Caldo | domani e mercoledì Bari in codice giallo alcune città campione in allerta rossa Ministero della Salute bollettino ondate di calore
Domani e mercoledì Bari sarà in codice giallo a causa di un'ondata di calore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Oggi la città è in codice verde. Diverse città campione sono in allerta arancione, alcune in codice rosso, con temperature in aumento nei prossimi due giorni.
Oggi in codice verde, domani e dopodomani Bari sarà in codice giallo. Il bollettino riguardante le ondate di calore, del ministero della Salute, evidenzia sostanzialmente un innalzamento delle temperature nei prossimi due giorni, con varie città campione anche in allerta arancione e alcune in codice rosso. L'articolo Caldo: domani e mercoledì Bari in codice giallo, alcune città campione in allerta rossa Ministero della Salute, bollettino ondate di calore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Caldo: domani quindici città campione in allerta rossa, Bari in codice giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreDomani, quindici città italiane sono in allerta rossa a causa delle alte temperature, secondo il bollettino del Ministero della Salute.
Caldo: domani quindici città campione in allerta rossa, Bari in codice arancione Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreDomani quindici città italiane, tra cui Milano, Roma, Firenze e Venezia, saranno in allerta rossa a causa delle alte temperature.
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