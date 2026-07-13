A Milano il caldo intenso persiste da settimane, con temperature elevate che si protraggono senza soste. Le giornate sono caratterizzate da temperature che sfiorano i massimi e le notti in cui la colonnina di mercurio si abbassa solo leggermente. Solo brevi momenti di tregua non sono sufficienti a ridurre l’effetto del caldo prolungato. La domanda sulla fine di questa ondata di caldo resta senza risposta, mentre i residenti continuano a convivere con condizioni climatiche estreme.

Milano, 13 luglio 2026 – Un caldo senza fine. Questa la percezione di tutti coloro che da settimane, con brevi (brevissimi) momenti di tregua, si ritrovano a fare i conti con temperature fuori controllo, giornate roventi e notti in cui la colonnina di mercurio scende sì, ma solo di qualche grado (non abbastanza quindi per dare sollievo). Un giugno-luglio veramente difficile da dimenticare, sebbene il cambiamento climatico ci stia “allenando” (nostro malgrado) a una realtà molto diversa da quella di qualche decennio fa. Ma cambierà qualcosa? E soprattutto: quando? Caldo, i due giorni di tregua e cosa ci aspetta per il resto della settimana. Milanesi e turisti si rinfrescano nella fontana di piazza Castello a Milano, 11 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Caldo a Milano: ma quando finisce? La risposta alla domanda che tutti si fanno (da settimane)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UN DISCO ALLA VOLTA ANDREA PARCOSANMARCO

Notizie e thread social correlati

“Quando finirà il caldo estremo?”. La domanda che si fanno tutti in Italia: ecco la rispostaLe ondate di calore in Italia sono diventate più lunghe e intense negli ultimi anni, alterando le tradizionali stagioni estive.

Milano e la Lombardia: quei 38-39° ormai “normali”. Quanto durerà l’ondata di calore? La domanda che tutti si fanno (e la risposta)Milano e la Lombardia stanno vivendo settimane con temperature tra i 38 e i 39 gradi, considerate ormai normali per il periodo.

Temi più discussi: Milano nella morsa dell'afa a 35 gradi, ma c'è una data per la tregua: ecco quando arrivano i temporali; Meteo Milano: anticiclone e caldo intenso, temperature fino a 38 °C tra martedì e mercoledì; Caldo e sole cedono il passo ai temporali: a Milano scatta l’allerta gialla. Ma la tregua durerà poco; Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi. Tra le più intense di questa estate.

Arriva la terza ondata di calore e il rimedio del governo è un decreto che protegge poco e male i lavoratori dipendenti. Non i rider, che ieri hanno protestato a Milano. Ma senza tutele la scelta è tra morire di caldo o di fame. x.com

Caldo a Milano: ma quando finisce? La risposta alla domanda tutti si fanno (da settimane)Milano, 13 luglio 2026 – Un caldo senza fine. Questa la percezione di tutti coloro che da settimane, con brevi (brevissimi) momenti di tregua, si ritrovano a fare i conti con temperature fuori control ... ilgiorno.it

Scandinavia o Svizzera - settimana ferragosto reddit

Caldo e sole cedono il passo ai temporali: a Milano scatta l’allerta gialla. Ma la tregua durerà pocoA partire dalle 12 di sabato 11 luglio e fino a mezzanotte, il nodo idraulico di Milano sarà osservato speciale. Da metà della prossima settimana previsto un rafforzamento dell'anticiclone e temperatu ... msn.com