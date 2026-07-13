Caldo a Milano | ma quando finisce? La risposta alla domanda che tutti si fanno da settimane
A Milano il caldo intenso persiste da settimane, con temperature elevate che si protraggono senza soste. Le giornate sono caratterizzate da temperature che sfiorano i massimi e le notti in cui la colonnina di mercurio si abbassa solo leggermente. Solo brevi momenti di tregua non sono sufficienti a ridurre l’effetto del caldo prolungato. La domanda sulla fine di questa ondata di caldo resta senza risposta, mentre i residenti continuano a convivere con condizioni climatiche estreme.
Milano, 13 luglio 2026 – Un caldo senza fine. Questa la percezione di tutti coloro che da settimane, con brevi (brevissimi) momenti di tregua, si ritrovano a fare i conti con temperature fuori controllo, giornate roventi e notti in cui la colonnina di mercurio scende sì, ma solo di qualche grado (non abbastanza quindi per dare sollievo). Un giugno-luglio veramente difficile da dimenticare, sebbene il cambiamento climatico ci stia “allenando” (nostro malgrado) a una realtà molto diversa da quella di qualche decennio fa. Ma cambierà qualcosa? E soprattutto: quando? Caldo, i due giorni di tregua e cosa ci aspetta per il resto della settimana. Milanesi e turisti si rinfrescano nella fontana di piazza Castello a Milano, 11 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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