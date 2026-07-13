Calciomercato Roma Arne Engels resta un obiettivo | D’Amico prepara un nuovo assalto

Il club di Serie A sta preparando un nuovo tentativo per ingaggiare il centrocampista, con il dirigente incaricato che sta definendo i dettagli dell’offerta. Dopo i primi approcci nei mesi scorsi, l’interesse rimane vivo e si sta valutando la possibilità di arrivare a un accordo. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la trattativa prosegue senza sosta. Il giocatore è ancora tra gli obiettivi prioritari per rinforzare la rosa.

Il nome di Arne Engels continua a circolare con insistenza in orbita Roma. Dopo i primi contatti emersi nelle scorse settimane, l’interesse dei giallorossi non si sarebbe raffreddato. Anzi, secondo quanto riferisce Voetbalkrant, Tony D’Amico starebbe valutando l’ipotesi di presentare un’offerta al Celtic per capire se esistano i margini per aprire una trattativa. La concorrenza, però, è destinata a complicare i piani della Roma: sulle tracce del centrocampista belga ci sono anche Tottenham, Fulham, Nottingham Forest e Atletico Madrid, tutti club che seguono da vicino la sua crescita. Chi è Arne Engels. Classe 2003, Arne Engels è un centrocampista formatosi nel prestigioso settore giovanile del Club Brugge. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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